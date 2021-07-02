Лесной пожар уничтожил 90 процентов города в Канаде

Лесной пожар сжег 90 процентов небольшого городка Литтон в Канаде, в котором ранее была зафиксирована рекордная температура в стране. Об этом сообщает BBC News.

По словам мэра Литтона Яна Полдермана, город был охвачен «стеной огня». Он отметил, что пламя распространилось по населенному пункту всего за 15 минут. «Люди просто хватали своих домашних животных, ключи, садились в машину и уезжали», — поделился он.

По некоторым данным, из-за жары и ветра огонь мог двигаться со скоростью 10 или даже 20 километров в час. Пожар также нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и окружающей инфраструктуре.

В регионе на протяжении недели держится аномальная жара. За последние пять дней в Британской Колумбии было зарегистрировано 486 смертей.

Городок Литтон находится примерно в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера. В нем проживают около 250 человек. Ранее здесь была зафиксирована самая высокая температура в стране за всю историю наблюдений — 49,6 градусов по Цельсию. Из-за этого жителям пришлось экстренно эвакуироваться из своих домов.