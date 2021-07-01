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Канадцам пришлось бежать от вызванного аномальной жарой пожара

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Фото: Reuters

Жителям города Литтон на западе Канады пришлось экстренно эвакуироваться из своих домов из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщает BBC News.

В регионе на протяжении недели держится аномальная жара. Погодные условия вызвали несколько лесных пожаров, один из которых приблизился к городу. По словам мэра Яна Полдермана (Jan Polderman), огонь распространился на весь Литтон за 15 минут, и ему пришлось объявить срочную эвакуацию.

Всего из города бежали 250 человек, большинство жителей не успели забрать свои вещи. Канадцев перевезли в соседние населенные пункты до устранения последствий пожара.

По данным метеорологов, в Литтоне был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, воздух прогрелся до 49,5 градусов, и такая температура зафиксирована впервые за 80 лет. До этого рекордные 44,4 градуса фиксировали в этой местности в 1941 году. Температура 40-45 градусов в некоторых районах Канады продержится до конца недели.

Ранее стало известно, что на североамериканском континенте более 500 человек умерли из-за аномальной жары. По меньше мере 486 жертв за последние пять дней зафиксировали в канадской провинции Британская Колумбия. Отмечается, что многие из умерших людей были пожилыми и жили одни, их нашли в жилых домах, где не было достаточной вентиляции.

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