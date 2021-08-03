На Сицилии поймали двух поджигателей лесов

В провинции Энна на Сицилии полицейские задержали двух мужчин, которые пытались поджечь лес в охраняемой природной зоне. Об этом сообщает местное издание La Sicilia со ссылкой на правоохранительные органы.

Поджигателей поймали с поличным в лесистой местности национального парка Неброди, где они пытались поджечь кусты. Ими оказались двое фермеров — 80-летний сицилиец и 25-летний гражданин Албании.

Офицеры заметили злоумышленников во время патрулирования дороги, которая соединяет две крупных провинции. Мужчины попытались скрыться, но впоследствии их задержали. У них изъяли канистры с горючим веществом и зажигалки. По данным полиции, за несколько дней до этого инцидента сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного поджигателя лесов в другом районе Сицилии.

На острове с середины июня бушуют сильнейшие лесные пожары. Местные экстренные службы провели более 37 тысяч операций по ликвидации возгораний. Эксперты подчеркивали, что большинство пожаров возникают из-за намеренных или произвольных действий человека. Президент Сицилии Нелло Музумечи заявлял, что ответственные за поджоги лесов заслуживают пожизненного лишения свободы, передает РИА Новости.