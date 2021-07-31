Подозреваемого по делу о поджогах лесов задержали в Турции

В Турции задержан подозреваемый, который может быть причастен к поджогам лесных массивов. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Турецкий лидер уточнил, что был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Он также добавил, что долг властей — найти тех, кто сжигает леса.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. В огне оказались более 40 населенных пунктов. Как сообщили в Минздраве республики, из-за пожаров пострадали более 400 человек.