Россияне заявили о желании полететь в Турцию вопреки пожарам

Большинство россиян заявили о своем желании полететь отдыхать в Турцию в ближайшие дни, несмотря на ситуацию с пожарами. Об этом стало известно из результатов опроса портала TourDom.ru, который проводится в Telegram-канале издания.

Так, 44 процента от всего числа опрошенных (около двух тысяч человек) заявили о том, что хотят полететь в Турцию вопреки природным катаклизмам. При этом 34 процента все же предпочли бы убедиться, возможно ли дышать в выбранном отеле, а оставшиеся 10 процентов признались, что на окончательное решение повлияет «очень хорошая цена».

Часть респондентов продемонстрировали осторожность в этом вопросе и захотели дождаться, пока пожары полностью потушат. Так ответили 19 процентов туристов. Вовсе не заинтересованы в отдыхе на турецких курортах оказались 12 процентов путешественников, категорически отказались лететь в республику девять процентов россиян. Остальные 16 процентов опрошенных затруднились ответить.

Ранее в августе фотографии российских блогеров на фоне пожаров в Турции вызвали гнев в сети. Подписчики знаменитостей не оценили юмор и иронию публикаций и начали писать гневные комментарии под снимками девушек.

