Фотографии российских блогеров на фоне пожаров в Турции вызвали гнев в сети

Блогеры из России сфотографировались на фоне лесных пожаров в Турции и вызвали гнев у пользователей сети. Кадры появились в их Instagram-аккаунтах.

На одном из опубликованных снимков телеведущая и модель Виктория Лопырева позирует в розовом купальнике на фоне дымящихся гор. «Я такая горячая, что аж все вокруг горит», — подписала пост 38-летняя знаменитость. Позже подпись к фотографии была удалена.

Подписчики Лопыревой возмутились кадром в комментариях под публикацией. «Сзади горят леса, а вы говорите — красиво? Ничего не смущает?», «За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения», — высказывались они.

Другая блогерша под ником @Irinawaimer поделилась серией снимков, на которых позирует на фоне дымящегося отеля. «Тупо по "горящей" путевке праздную свои 22 года», — написала она.

Пользователи сети не оценили юмор девушки и начали писать гневные отзывы под постом. Впоследствии блогерша удалила все комментарии и ограничила к ним доступ.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Бодрум из-за пожара эвакуировали почти 100 российских туристов. Местных жителей и путешественников вывезли в другой район города «во избежание возможных жертв и пострадавших».

Лесные пожары вспыхнули по всей территории Турции в конце июля. Тогда в стране зафиксировали аномальную погоду: температура поднялась выше 40 градусов. В итоге пламя добралось до туристической провинции Анталья. На тушение возгораний отправили 15 вертолетов.