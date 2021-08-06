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Жителей российского населенного пункта эвакуируют из-за пожара

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Жителей села Ытык-Кюель в Таттинского улуса в Якутии эвакуируют из-за лесного пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным канала, в селе проживают семь тысяч человек. По дорогам населенного пункта ездит полицейский автомобиль с громкоговорителем, который предупреждает россиян о возможной эвакуации.

Лесной пожар подобрался к селу на три километра. По информации канала, в соцсетях начали призывать добровольцев подключиться к тушению огня.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в стране. По его словам, виной стихийных бедствий является глобальное изменение климата. Кроме того, он отметил, что в России до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

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