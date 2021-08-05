Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в России

Пожары в лесах и наводнения, которые наблюдаются во многих регионах России, являются результатом изменения климата. Такую причину назвал президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в четверг, 5 августа, прямая трансляция которого велась на канале «Россия 24».

Президент также анонсировал отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками, которое пройдет 6 августа.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении. У нас значительная часть территории (примерно 65 процентов) находится на Крайнем Севере, и многие из этих территорий, населенные пункты, еще в советские годы были возведены и обживались на вечной мерзлоте», — заявил Путин.

Путин отметил, что в России до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Летом на некоторые города России обрушились природные катаклизмы. Так, например, самые масштабные за последние 50 лет подтопления были зафиксированы в Амурской области. В Свердловской области дождь затопил города, села и размыл дамбы, власти организовали эвакуацию жителей. Из-за дождей пострадал и Сочи.

Также режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний в лесах был введен в десяти субъектах России, в том числе на всей территории Республики Саха (Якутия), в столице Оренбургской области, в Эвенкийском районе Красноярского края, в Красноармейском и Тернейском районах Приморского края. Особый противопожарный режим действует в 61 регионе страны.