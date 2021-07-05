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В еще одном российском регионе дождь затопил города и размыл дамбы

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: МЧС России

В еще одном регионе России — Свердловской области — дождь затопил города, села и размыл дамбы, власти организовали эвакуацию жителей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по области.

Так, в Верхней Салде затопило 19 домов, включая два садовых, также в городе смыло пешеходный мост. Кроме того, в зону подтопления попали детские лагеря «Лесная сказка» и «Тирус». Находящихся там детей эвакуировали на автобусах.

В Нижней Салде затопило 16 домов, а в селе Николо-Павловское — 20 домов, 74 приусадебных участка, а также отрезок автодороги. Наводнение также угрожает селу Краснополье и деревне Соседкова. Дожди, во время которых выпала двухмесячная норма осадков, размыли три дамбы в районе поселка Вилюй.

В сообщении отмечается, что из-за ливней в регионе пришлось ограничить движение поездов. На данный момент паводковая обстановка в местах подтопления находится под контролем спасателей.

Ранее ливень с ураганным ветром обрушился на Сочи, вскоре началось затопление. Местные жители стали снимать на видео, как по улицам текут потоки мутной воды. Из-за осадков река Херота вышла из берегов, а в реке Мацеста заметили критический подъем уровня воды. По предположениям, порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.

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