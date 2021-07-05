Части российских регионов предрекли сочинские ливни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, каким регионам может навредить образовавшийся над Черным морем циклон, обрушивший на Сочи проливные дожди. Своим прогнозом эксперт поделился в интервью «Лента.ру».

Леус сравнил дожди, прошедшие над Ялтой 18 июня и идущие в настоящее время в Сочи. Тогда за день на город выпало 87 миллиметров осадков, что составляло почти две с половиной месячной нормы, и причиной этому стала «черноморская депрессия». Этот циклон также назван обстоятельством, приведшим к дождям над Сочи. Однако, по словам эксперта, он не имеет отношения к тому, что главенствовал в Крыму в прошлом месяце.

«Естественно, это не тот циклон, который в Крыму. Тот циклон давно умер. Не живут столько барические образования. Это вновь образовавшийся над акваторией Черного моря циклон», — сообщил эксперт.

Леус отметил, что «черноморская депрессия» может повлиять не только на Сочи и Краснодарский край. По его словам, циклон может угрожать нескольким регионам России.

«Он может повлиять на Крым, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Ставрополье, Ростовскую область», — отметил Леус.

Ранее эксперт предупредил, что к обильным осадкам в Сочи добавится шквалистый ветер. Кроме этого, синоптик назвал сроки окончания дождей и улучшения погоды в курортном городе.