Леонардо Ди Каприо посвятил пост лесным пожарам в Якутии

Американский актер Леонардо Ди Каприо посвятил лесным пожарам в Якутии часть публикации в своем Instagram-аккаунте. Он опубликовал ролик, подготовленный изданием The Guardian.

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В видео вошли кадры, сделанные за последний месяц в разных частях мира. Один из отрывков был посвящен пожарам в Сибири. В кадр попал горящий лес. Позже он сменился интервью женщины в платке, которая пожаловалась на ситуацию. «Конечно, страдаем. Дышим дымом», — посетовала жительница Якутии.

В ролике также собраны кадры последствий экстремальных погодных условий в Турции, Великобритании, США, Бельгии, Германии, Канаде, Индии и Китае — наводнения, пожары и оползни, от которых пострадали города.

«Ученые давно предсказывали, что изменение климата по вине человека приведет к еще большему количеству наводнений, повышению температуры, засух, штормов и других экстремальных погодных явлений. Однако даже они были шокированы масштабом происходящего», — процитировал актер.

Ранее российская экоактивистка попросила Ди Каприо обратить внимание на ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Актер отреагировал на просьбу и пообещал связаться с местными властями. Однако в регионе отказались от вмешательства Ди Каприо и заявили, что справятся с проблемой самостоятельно.