Специалист «Фобоса» и терапевт оценили последствия волн жары для россиян

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус и врач-терапевт Лариса Алексеева оценили заявление старшего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александра Чернокульского, предрекшего повышение смертности в России из-за волн жары. По словам экспертов, последствия от подобных погодных явлений не будут столь серьезными, если люди будут следовать указаниям врачей. Своим мнением Леус и Алексеева поделились в разговоре с «Лентой.ру».

Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах Северного полушария, одной из первых в мире столкнется с волнами жары, ставшими следствием глобального потепления. Волны жары в будущем будут происходить все чаще, отметил Чернокульский. Одним из главных их последствий будут теплые ночи, предупредил он. Ученый также указал на то, что город сам по себе усиливает температуру, там всегда жарче, чем за городом.

Специалист призвал проводить «адаптационные мероприятия». «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — предрек он. При этом холодовая смертность на фоне глобального потепления, напротив, уменьшается.

По мнению Чернокульского, приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. Так, необходимо начать высаживать на юге более засухоустойчивые культуры. Возможно, придется использовать новые жаропрочные материалы для строительства домов и дорог, отметил он.

«Как вести себя в такое время, мы знаем»

Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что в этом году уже было несколько волн жары, при которых температура поднималась к аномальным отметкам. «Мы уже с этим сталкивались, это не новость. Волн тепла в этом году с температурами выше 30 градусов в центре европейской России, а в Южном федеральном округе выше 40 уже было три. Это будет четвертая», — пояснил синоптик.

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Он отметил, что если люди будут придерживаться мер предосторожности, то увеличения смертности в периоды повышения температур ждать не стоит. «Как вести себя в такое время, мы знаем. Если люди будут придерживаться мер предосторожности, то ничего страшного не произойдет. Однако можно ждать перегруза электрических сетей, от использования тех же кондиционеров. Также это может пагубно сказаться на сельском хозяйстве», — рассказал специалист.

Леус добавил, что такие опасные погодные явления, как волны жары, становятся все более частыми. Он уточнил, что горожане находятся в наибольшем факторе риска, чем жители малочисленных поселений. «В городах условия действительно становятся экстремальными и смертность повышается. Это известно», — сообщил синоптик.

«Пугать никого не нужно»

Лариса Алексеева отметила, что жители крупных городов уже не так сильно реагируют на изменения погодных условий, как это было 30 лет назад, когда они впервые начались. По ее словам, сейчас главная задача экспертов — лишний раз не пугать людей заявлениями о вероятном росте смертности, поскольку они и так напуганы ситуацией с коронавирусной инфекцией.

«Москвичи и другие жители больших городов давно адаптировались. 30 лет как в Москве перепады температур, «барические пилы». Да, разница температур значительная. Но все-таки сейчас она не так влияет на нас, как первые годы. Так что выводы поспешны и пугать никого не нужно», — высказалась терапевт.

Специалист отметила, что главное для людей сейчас не поддаваться панике и вовремя посещать врачей. «Важно принимать вовремя назначенные препараты и ничего не бояться. И самое главное — оптимизм и вера, что все будет хорошо. А запугивание приводит к тому, что люди сами себя уничтожают тем, что сдаются», — заключила Алексеева.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны до конца текущей недели прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. Она ожидает жителей юга Ставрополья, Волгоградской и Ростовской областей.