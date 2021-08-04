Синоптик спрогнозировал аномальную жару в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик отметил, что аномальная жара продлится на юге Европейской России до конца недели. При этом в приморских городах температура воздуха не опустится ниже 30 градусов. В частности, на Черноморском побережье прогнозируется до 35 градусов, в Симферополе — 30-37 градусов, в Севастополе — 30-35 градусов.

Особенно сильная аномальная жара ожидает жителей юга Ставрополья, Волгоградской и Ростовской областей — до 43 градусов.

Вильфанд также добавил, что в конце недели температура в Центральном федеральном округе России повысится до 30 градусов. При этом 6 и 7 августа погода будет облачной и дождливой.

Ранее Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе. Как объяснил синоптик, данные анализа температурного фона за последние 15 лет говорят о том, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов.