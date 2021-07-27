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Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе

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Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости не исключил, что в августе будут очень жаркие дни, несмотря на ожидаемый климатический пик жары 31 июля — 1 августа.

Как объяснил синоптик, судя по анализу температурного фона за последние 15 лет, то оказывается, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов. Поэтому, считает Вильфанд, говорить о том, что жарких дней больше не будет, нельзя. «Еще рано провожать лето», — резюмировал метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде российских регионов. По его словам, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик. Также по-прежнему экстремально высокая водность на Амуре. Вильфанд отметил, что на Таймыре ожидается аномальная жара, а на севере Якутии — холод.

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