Синоптики пообещали резкое потепление в нескольких российских регионах

Сразу в нескольких российских регионах столбики термометров снова поднимутся выше отметки в 30 градусов тепла. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Москве и ближайших к ней регионах — Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской областях — уже в это воскресенье, 25 июля, снова настанет тепло.

Пик тепла, по прогнозам специалистов, ожидается к середине следующей неделе и составит до 25-30 градусов. В Москве воздух может прогреться до 30 градусов, Тверской области в этот период прогнозируется 29-30 градусов тепла, в Смоленской области — 25-28 градусов, в Калужской области — плюс 27 градусов, в Рязанской области — 28-30, в Тульской — 27-28 и во Владимирской области — 28-29 градусов тепла.

Однако суббота, 24 июля, станет самым холодным днем за всю неделю. По данным метеорологов, температура воздуха будет на 1-1,5 градуса ниже нормы, а столбики термометров не поднимутся выше 21-23 градусов.

В остальной части России грядет похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях, которые будут сопровождать понижение температуры на юге страны. По его словам, на смену 40-градусной жаре придут ливни, грозы и шквалистый ветер.