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Метеоролог оценила точность прогнозов погоды

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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина, передает РИА Новости.

По ее словам, в этом случае точность прогноза может составлять до 100 процентов. Тимакина объяснила, что максимально точно указываются температура, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков на следующий день. При этом с увеличением временного промежутка начинают расти и погрешности в расчетах, поэтому точность прогноза на ближайшие три дня составляет около 80-85 процентов, а на пять-десять — 50-70 процентов, добавила эксперт.

Помимо этого, специалист рассказала, что чаще всего ошибки в трактовке прогнозов погоды россиянами связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка «50 процентов вероятности осадков» означает определенную вероятность дождя, однако это говорит о том, что на половине территории Москвы пойдет дождь, а в других районах — нет, пояснила Тимакина.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня Москву ждут «температурные выбоины» — в столице будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений. «Виной тому [похолоданию] станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 — плюс 14, а днем будет не выше плюс 18 — плюс 23», — пояснил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.


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