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Москвичам пообещали «температурные выбоины» в течение трех дней

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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В ближайшие три дня Москву ждут «температурные выбоины» — в столице будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений. Такую погоду пообещал москвичам ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Виной тому [похолоданию] станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 — плюс 14, а днем будет не выше плюс 18 — плюс 23», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что вечером в субботу станет солнечно и сухо — это позволит воздуху прогреться до климатической нормы в плюс 20-25 градусов к воскресенью.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об «обвале холода». По его словам, в конце рабочей недели температура в столице будет близка к климатической норме: она опустится ниже 20 градусов. Он добавил, что в Москву также придут холодные ветра.

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