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Россиян предупредили об опасной погоде в некоторых регионах

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Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание в России, предсказали в Астраханской области, Калмыкии, Башкирии, Адыгее и Волгоградской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, произошла смена циркуляции воздуха, и температуры снижается.

«В Астраханской области сильнейшая жара 40-42 градуса, в Калмыкии до 44 градусов, но свежие воздушные массы, уже принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду», — предупредил Вильфанд и добавил, что сильные осадки также прогнозируются в Крыму и Краснодарском крае.

Ливневые дожди и шквалистый ветер прогнозируют в Башкирии, Адыгее и Волгоградской области 24 июля.

Ранее Вильфанд объяснил причину пожаров в Якутии. По его словам, сложная пожароопасная ситуация сложилась из-за аномально жаркой погоды и антициклонов, которые из-за глобального потепления происходят в республике все чаще. Во время полярного либо очень длинного дня солнце постоянно прогревает подстилающую поверхность. Кроме того, в условиях безоблачной погоды температура воздуха достигает 25-30 градусов в течение 7-10 дней.

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