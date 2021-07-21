Россиян предупредили о похолодании к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании в европейской части страны к выходным. Об этом сообщает РИА Новости.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — сказал синоптик. Согласно его прогнозу, в Центральном Черноземье температура воздуха будет на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы.

Вильфанд также уточнил, что в грядущую пятидневку сильных температурных аномалий не будет, в центре европейской части страны до конца недели осадков не ожидается, тем не однако на юге Центрального федерального округа могут произойти опасные природные явления.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях. Синоптик отметил, что в некоторых регионах страны сильно понизится ночная температура. Так, 21 июля в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, град. В Татарстане и Башкирии ожидается ливневый дождь и град. В Саратовской области в среду еще будет температура до 40 градусов, а потом пойдет понижение и осадки. В Нижегородской области и Пермском крае аналогичная ситуация.