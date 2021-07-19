Синоптик оценил вероятность природной катастрофы в России как в Европе

Вильфанд оценил вероятность повторения погодной катастрофы как в Европе в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил вероятность повторения природной катастрофы, которая произошла в западной Европе на прошлой неделе, в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому, когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое — в принципе, да», — отметил синоптик. Он добавил, что экстремальные события могут быть связаны не только с наводнениями, но и с жаркой сухой погодой.

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Вильфанд объяснил разницу в погоде между Европой и Европейской территорией России. Последняя находится в зоне гребня высокого давления, а к востоку и к западу появляется ложбина низкого давления, которое способствует образованию облаков и выпадению осадков.

По словам синоптика, если бы гребень остановился над Западной Европой, над Москвой бы шли дожди, а в Западной Сибири стояла жаркая и сухая погода. Он добавил, что гребни и ложбины стали чаще появляться из-за потепления климата. Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что на севере стали чаще образовываться антициклоны, что в условиях полярного дня провоцирует возникновение природных пожаров.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии прошли ливни, вызвавшие наводнение. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Число жертв наводнения в Германии выросло до 156, известно о 670 пострадавших. В полиции выразили опасения, что число погибших может увеличиться.

Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды. Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура по жертвам наводнения, из-за которого погибло 23 человека.

