Синоптик предрек десятиградусное снижение температуры в Центральной России

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил об ожидающемся десятиградусном снижении температуры в центральной части России. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«Если говорить о неблагоприятной погоде, то я бы сейчас стал обращать внимание на территорию Европейской России. После этой жары ждет существенное похолодание. Начнется оно в северных районах Европейской России уже в понедельник. До центра доберется ко вторнику. Перемещение этого холодного фронта будут сопровождать более сильные грозы уже со шквалами, сильными ливнями и тому подобным. И температура понизится градусов на десять», — сообщил синоптик.

Ранее главное управление МЧС по Москве сообщило, что в столицу надвигаются гроза, дождь и шквалистый ветер. «С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.