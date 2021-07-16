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Бельгия объявила 20 июля днем национального траура

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Фото: Yves Herman / Reuters
Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения

Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура по жертвам наводнения, из-за которого погибло 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Александра Де Кроо.

По его словам, последствия стихии «стали самыми катастрофическими, которые когда-либо знала страна».

Также в своем официальном Twitter-аккаунте Де Кроо призвал «вспомнить о человеческих жертвах» и «поприветствовать чувство единства граждан».

Ранее издание Bild сообщало, что произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 100, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды.

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