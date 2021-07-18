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Жителям российского региона предрекли четыре дня 40-градусной жары

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Жителям Волгоградской области предрекли четыре дня 40-градусной жары

В Волгоградской области в ближайшие четыре дня установится 40-градусная жара. Такие погодные условия жителям российского региона предрекли в местном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, с 18 по 21 июля температура воздуха в области в дневные часы будет составлять плюс 40-42 градуса.

В связи с этим жителям рекомендуется с 12:00 до 16:00 по возможности не выходить на улицу и избегать нахождения под прямыми солнечными лучам. Также граждан призвали носить светлую одежду из натуральных тканей, пить больше воды и употреблять больше фруктов и овощей.

Ранее экстренное предупреждение в связи с жарой объявили на Кубани. Метеорологи сообщали, что аномальная 40-градусная жара установится на большей части региона с 17 по 19 июля.

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