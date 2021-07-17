Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

В Росгидромете предупредили о похолодании в регионах Центрального федерального округа

В первой половине недели жителей Центральной России ожидают похолодание, ливни и грозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Специалист предупредил, что погода будет переменчивая. Начиная со второй половины 19 июля температура будет составлять около 24-26 градусов. Однако данный период будет коротким — ближе к выходным воздух прогреется до 27-29 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили об аномальной жаре в выходные. В столичном главке МЧС также рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, необходимо носить головные уборы и одежду светлых цветов.