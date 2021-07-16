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В еще одном российском регионе объявили предупреждение из-за аномальной жары

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с 40-градусной жарой

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Температура воздуха достигнет отметки в 40 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение начинает действовать с 17 июля и продлится до 19 июля. Аномальная жара накроет большую часть Кубани, кроме Черноморского побережья.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям края соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно необходимо проявлять осторожность в лесных массивах.

Ранее в еще одном российском регионе МЧС предупредило жителей об сильной жаре. К концу этой недели в Крыму температура поднимется до 36 градусов тепла, а к началу следующей — до 37 градусов.

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