В еще одном российском регионе объявили предупреждение из-за аномальной жары

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с 40-градусной жарой

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Температура воздуха достигнет отметки в 40 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение начинает действовать с 17 июля и продлится до 19 июля. Аномальная жара накроет большую часть Кубани, кроме Черноморского побережья.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям края соблюдать меры пожарной безопасности. Особенно необходимо проявлять осторожность в лесных массивах.

Ранее в еще одном российском регионе МЧС предупредило жителей об сильной жаре. К концу этой недели в Крыму температура поднимется до 36 градусов тепла, а к началу следующей — до 37 градусов.