В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре

На Москву надвигаются гроза, дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

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«С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели попросили автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию, а также не парковать машины под деревьями и порекомендовали не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные. По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 32 градусов. В столичном главке МЧС также рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, необходимо носить головные уборы и одежду светлых тонов.