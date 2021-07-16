Москвичей предупредили о резком похолодании

Во второй половине июля в Москву придет резкое похолодание. Столбик термометра опустится до 20 градусов тепла, а перестройка температурного режима начнется с понедельника, 19 июля. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого передает ТАСС.

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По его словам, температура воздуха в столице будет холоднее на 10 градусов.

«Будет до 25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до 20-25 градусов», — уточнил специалист.

Синоптик добавил, что на следующей неделе ожидается смена воздушных масс. В Москву придет температурный фон в рамках нормы, а зной в городе закончится, резюмировал Тишковец.

Ранее в сети появилось видео вихря в Подмосковье, напоминающего смерч. На записи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на видео попал «пыльный дьявол», который возникает при чрезмерном нагреве поверхности земли.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что вслед за «пыльным дьяволом» в Подмосковье, принятым за смерч, Москву и область ждут новые сюрпризы погоды. По его словам, местами обязательно будет град и шквалистое усиление ветра.