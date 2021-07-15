Россия
 
Последние новости
В Британии сообщили о секретной шпионской операции России по поддержке Трампа
На российский Т-90 «примерили» израильскую систему защиты
В России станет на одного долларового миллиардера больше
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Появление «пыльного дьявола» под Москвой объяснили 
США предложили 10 миллионов долларов за информацию об иностранных хакерах
Торнадо вслед за Подмосковьем сняли под Петербургом
Американский «Черный ястреб» экстренно сел посреди Бухареста
В Великобритании покажут оперу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко
В США заинтересовались российским клоном американского F-35
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптики рассказали о кардинальной смене температуры в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Синоптик Татьяна Позднякова рассказала о кардинальной смене температуры в Москве

В Москве кардинальная смена температуры произойдет после прихода холодного атмосферного фронта в понедельник, 19 июля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова приводит «Москва 24».

«К вечеру 19 июля к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня начнутся ливни с грозами, местами даже с градом, с порывистым ветром. За этим фронтом и после этих ливней температурный фон поменяется», — сказала синоптик и добавила, что уже 20 июля температура в столице будет около 25 градусов.

По словам метеоролога, несмотря на кратковременные дожди, максимальная температура в городе будет в пятницу, 16 июля, и в субботу, 17 июля. Ожидается 31-33 градуса тепла. На выходных жаркая погода также сохранится.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в четверг, 15 июля, пройдут кратковременные дожди и грозы с градом. Синоптик предупредил, что в столице во второй половине дня выпадет до десяти процентов месячной нормы осадков, ожидается до 32 градусов тепла.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Утомленные солнцем: похолодает ли в столице после грозы и дождя
Кинолог перечислил способы помочь собакам пережить жару
Смерч в Подмосковье сняли на видео
Москвичей предупредили о дождях с градом