Синоптики рассказали о кардинальной смене температуры в Москве

В Москве кардинальная смена температуры произойдет после прихода холодного атмосферного фронта в понедельник, 19 июля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова приводит «Москва 24».

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«К вечеру 19 июля к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня начнутся ливни с грозами, местами даже с градом, с порывистым ветром. За этим фронтом и после этих ливней температурный фон поменяется», — сказала синоптик и добавила, что уже 20 июля температура в столице будет около 25 градусов.

По словам метеоролога, несмотря на кратковременные дожди, максимальная температура в городе будет в пятницу, 16 июля, и в субботу, 17 июля. Ожидается 31-33 градуса тепла. На выходных жаркая погода также сохранится.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в четверг, 15 июля, пройдут кратковременные дожди и грозы с градом. Синоптик предупредил, что в столице во второй половине дня выпадет до десяти процентов месячной нормы осадков, ожидается до 32 градусов тепла.