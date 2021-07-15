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Торнадо вслед за Подмосковьем сняли под Петербургом

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Под Санкт-Петербургом зафиксировали явление, похожее на торнадо

Атмосферное явление, похожее на торнадо, засняли на видео под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Очевидец заснял вихрь на КАД. На кадрах видно, как воздух закручивается в столб пыли, находящийся недалеко от дороги над полем. Над вихрем не наблюдалось грозовых туч, характерных для торнадо.

Ранее в сети появилось видео вихря в Мытищах, который своей формой напоминает смерч. На видеозаписи, сделанной на фоне ясного неба, виден столб поднимающейся пыли. О пострадавших на данный момент не сообщается. Позднее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что подобное атмосферное явление могло быть «пыльным дьяволом».

Ранее синоптик Александр Шувалов в интервью «Ленте.ру» заявил, что «жара будет уходить со скандалом». Он предположил появление нескольких смерчей, а также предрек большую вероятность града, гроз и шквалистого усиления ветра.

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