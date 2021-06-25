Разрушивший сотни домов торнадо в Чехии попал на видео

Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села. Об этом сообщает «Чешское телевидение» (Česká televize). Видео с места событий опубликовали в Twitter-аккаунте новостного портала Disclose.tv.

На попавших в сеть кадрах видно, как огромная воронка движется по поселению. Сильнее всего пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице. Спасатели сообщают о сотнях пожаров и разрушенных домов. Местным жителям советуют оставаться дома, так как метеорологи не исключают возникновения новых торнадо.

По данным чрезвычайных служб, экстремальные погодные условия унесли жизни нескольких человек. Точное число погибших пока не сообщается. По меньшей мере 300 человек серьезно пострадали, часть из них все еще находится под завалами. На местах происшествий чешским спасателям помогают чрезвычайные службы Словакии и Австрии.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отметил, что все силы спасательных служб страны направлены в пострадавшие регионы. Он также заявил, что лично посетит эти места в пятницу. Президент страны Андрей Бабиш рассказал в Twitter, что не смог вернуться в республику из Брюсселя из-за погодных условий.

В марте в США по меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо. По данным Национальной метеорологической службы, 25 марта было зарегистрировано 14 торнадо в Алабаме и один в Миссисипи. Смерч привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхэм.