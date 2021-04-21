Пенсионер невозмутимо победил торнадо и продолжил мыть машину

Пожилой житель китайского города Суйчжоу, провинция Хубэй, невозмутимо сразился с торнадо, победил его и продолжил мыть автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание Global Times.

На записи видно, как завихрение пыли и песка приближается к автомобильной парковке, где пожилой мужчина моет автомобиль. Вместо того чтобы закричать или броситься в укрытие, китаец взял шланг мойки высокого давления, направил струю на торнадо и остановил его.

Очевидцы произошедшего начали аплодировать мужчине. Он никак не отреагировал на одобрение публики и невозмутимо продолжил мыть автомобиль.

Видео стало вирусным в китайском аналоге Twitter Weibo. Пользователей поразило спокойствие пожилого мужчины.

Ранее сообщалось, что житель американского города Реддинг, штат Калифорния, выжил во время огненного торнадо, спрятавшись под брошенным бульдозером. Вихрь из поднятых в воздух пламени, пепла и углей возвышался над землей на 5,5 тысячи метров, а скорость ветра достигала 64 метров в секунду.