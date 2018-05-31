Три торнадо окружили фермера в застрявшем грузовике

Видео: @EmilyAReports / Twitter

Три торнадо настигли американского фермера недалеко от населенного пункта Коуп, штат Колорадо. Об этом сообщает Fox31.

Фермер и трое работников были в поле, когда погода стала быстро портиться. Они бросились к своему грузовику, но машина увязла в песке. Пока мужчины пытались тронуть ее с места, перед ними появился торнадо. Еще два показались с другой стороны.

Все четверо побежали к руслу высохшей реки, которое было неподалеку. Фермер рассудил, что это самое низкое место, поэтому там будет безопаснее всего. Они успели спрятаться в канаве и благополучно переждали стихийное бедствие.

Ни работники, ни фермер не пострадали, однако его гараж, располагавшийся в Коупе, разрушила буря. По данным Национальной метеорологической службы США, во время инцидента по Колорадо прошли 14 торнадо.

В 2017 году сообщалось, что интернет поразила фотография невозмутимого канадца, который проигнорировал надвигающийся торнадо и продолжил стричь лужайку перед своим домом. По словам его жены, торнадо находился дальше, чем могло показаться по снимку.

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