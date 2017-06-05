Невозмутимый канадец продолжил стричь лужайку во время торнадо

Фотография жителя канадского города Три Хиллз (провинция Альберта), стригущего лужайку перед домом на фоне огромного торнадо, приобрела популярность в интернете. Об этом сообщает BBC News.

Супруга газонокосильщика рассказала, что в пятницу, 2 июня, ее разбудила девятилетняя дочь. Ребенок был озабочен, что отец не хочет уходить со двора, несмотря на стихийное бедствие. Женщина вышла на улицу и выяснила, что муж заметил вихрь, но не нашел повода для беспокойства. «Все в порядке», — спокойно сказал он и продолжил стричь лужайку.

По ее словам, торнадо находился дальше, чем может показаться. Он прошел в двух километрах от дома и исчез через пять минут после того, как был сделан снимок. Никто из жителей города не пострадал, одна постройка получила незначительные повреждения.

Женщина утверждает, в течение двух дней фотографией, которую она опубликовала в Facebook, поделились около 3,5 тысячи человек.

В 2015 году сообщалось, что посетители музыкального фестиваля Earthcore в австралийском штате Виктория устроили танцы внутри вихря торнадо.