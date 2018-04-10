Грузовик с удобрениями проехал сквозь торнадо

Видео: New Zealand Herald

В Новой Зеландии водитель грузовика проехал через торнадо и снял его на видео. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Рик Филд (Rick Field) вез удобрения в регион Таранаки на юге новозеландского Северного острова. Он заметил усиливающиеся дождь и ветер, но не знал, что движется прямо к торнадо. Когда кругом начали падать деревья и рваться провода, поворачивать было поздно. Ему оставалось только ехать дальше.

«Я думал об одном: куда спрятаться. Но прятаться было некуда, — рассказывает он. — Не было видно, куда я еду, и невозможно понять, направляюсь ли я внутрь или наружу. Так что я просто продолжал ехать». Водитель опасался, что одно из сломанных деревьев упадет прямо на кабину, но этого не произошло.

Филд довез удобрения в указанное место и поехал обратно, однако дорогу, на которой его застало торнадо, уже перекрыли. «Половина деревьев были вырваны из земли, дорогу покрывали кабели электропередачи», — говорит он.

По информации Radio New Zealand, после торнадо, который пронесся по Таранаки 10 апреля, многие дома лишились крыш и получили другие повреждения. Около 12 тысяч человек остались без электричества.

В 2017 году сообщалось, что интернет поразила фотография невозмутимого канадца, который проигнорировал надвигающийся торнадо и продолжил стричь лужайку перед своим домом. По словам его жены, торнадо находился дальше, чем могло показаться по снимку.

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