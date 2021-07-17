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В МЧС экстренно предупредили о грозе в московском регионе

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве и области

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в московском регионе. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по столице, передает ТАСС.

Уточняется, что в Москву и область придет гроза и ливневый дождь. Кроме того, горожанам рассказали об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что нельзя во время грозы прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону и находиться рядом с открытым окном. Вместе с тем во время сильного ветра необходимо обходить стороной шаткие конструкции, а водителям нужно особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные. Согласно данным метеорологов, 17 и 18 июля в столичном регионе ожидается дневная температура воздуха до 32 градусов. В столичном главке МЧС посоветовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, необходимо носить головные уборы и одежду светлых цветов.

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