В МЧС экстренно предупредили о грозе в московском регионе

В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве и области

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в московском регионе. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по столице, передает ТАСС.

Материалы по теме «Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий? «Двигаемся в сторону климата Парижа» Почему Москву засыпает снегом в апреле, а в Арктике становится все жарче? Отвечает климатолог

Уточняется, что в Москву и область придет гроза и ливневый дождь. Кроме того, горожанам рассказали об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что нельзя во время грозы прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону и находиться рядом с открытым окном. Вместе с тем во время сильного ветра необходимо обходить стороной шаткие конструкции, а водителям нужно особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные. Согласно данным метеорологов, 17 и 18 июля в столичном регионе ожидается дневная температура воздуха до 32 градусов. В столичном главке МЧС посоветовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, необходимо носить головные уборы и одежду светлых цветов.