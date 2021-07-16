Синоптик сравнил наводнения в России и Германии

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 100 и это число, вероятно, продолжит расти. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Лентой.ру» сравнил наводнения, произошедшие в июне и июле в России, с ситуацией в Германии и сообщил, в каких еще регионах может возникнуть подобная проблема.

Телевизионная служба новостей Tagesschau сообщила что основная часть погибших Германии — это жители федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Спасательные службы пока не могут добраться до некоторых населенных пунктов, которые были сильно повреждены наводнением. В том числе из-за этого пропавшими числятся более 1,3 тысячи людей. СМИ называют произошедшее «потопом века»: такого сильного и настолько смертоносного наводнения действительно не случалось в Германии многие десятилетия.

Власти задействовали дополнительные силы военных для борьбы с последствиями катастрофы: известно, что за последние сутки в работу включились более 850 военнослужащих. Причиной наводнения стали рекордно сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды.

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Специалист «Фобоса» сообщил, что на наводнения в России и Германии повлиял один антициклон

Леус в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что обширный антициклон над европейской Россией и Восточной Европой не позволяет циклонам покидать регионы. Разница между наводнениями в России и Германии состоит в том, что на немецкие земли циклон пришел из Атлантического океана.

«Когда мы говорили о подобной ситуации, которая была два раза за это лето на Кубани и в Крыму, то мы вспоминали так называемый блокирующий процесс. В восточной части Европы формировался мощный антициклон, которые не позволял циклону, образовавшемуся над Черным морем, покинуть регион и дожди выливались там, где они образовались. То есть если в обычной ситуации этот циклон начинал проливаться дождями и греметь грозами и дальше быстро уходил на восток, то здесь ему некуда было идти, он не мог сдвинуть антициклон над югом Урала и европейской Россией и дрейфовал над Крымом и Кубанью и заливал все это дождями. Подобная ситуация сформировалась над Западной Европой», — сообщил Леус.

Синоптик отметил, циклоны, которые образовывались над Черным морем в середине июня и начале июля, не имеют отношения к тому, что произошло в Германии.

«Циклоны — вещь достаточно короткоживущая. Это три-пять дней, семь максимум. Те циклоны, которые образовывались над Черным морем в середине июня и начале июля, давным-давно умерли. Естественно, те циклоны не имеют никакого отношения к этим циклонам. Более того и Bernd уже нет. Помимо наводнения там по всей видимости сели сходили. Все очень похоже на то, что происходило у нас в Крыму», — рассказал синоптик.

Ранее издание Bild сообщало, что прошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. К спасательным операциям подключили армию — в работах принимают участие около 400 военнослужащих.