В Мурманской области туристы слепили снеговика из выпавшего снега

В Ловозерских тундрах Мурманской области туристы слепили снеговика из выпавшего 22 июля снега. Об этом сообщается в группе «Погода в Мурманске» во «ВКонтакте».

Путешественников непогода застала в горах. Однако они отнеслись к внезапному снегу с юмором, и даже вылепили снеговика. Носом ему послужила морковка, а пуговицами — лежащие неподалеку камни. Снеговик из июльского снега получился невысоким.

Создатели назвали свое снежное творение Июлевик.

Ранее сообщалось, что Мурманск оказался в десятке самых популярных городов для путешествий в августе. В топе — Махачкала, на втором месте находится Геленджик, а на третьем — Ставрополь.