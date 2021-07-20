Мурманск оказался в десятке самых популярных мест для путешествий в августе

Мурманск оказался в топ-10 самых популярных городов России для отдыха в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Интернет-ресурс для планирования путешествий провел исследование на основе данных о бронировании билетов на август 2021 года. В десятке лидирует Махачкала, на втором месте находится Геленджик, а на третьем Ставрополь. Также в топ вошли Астрахань, Назрань, Мурманск, Псков, Южно-Сахалинск, Липецк и Волгоград.

По данным издания «СеверПост.ru», Мурманск мог попасть в топ из-за активного периода ловли горбуши, рыболовством отдыхающие занимаются на юге Кольского полуострова.

Ранее сообщалось, что супружеская пара решила отправиться на Кольский полуостров и проехала Россию с юга на север на поезде. Кроме того муж с женой остались в восторге от условий в плацкартном вагоне.