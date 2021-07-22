Биологи начали исследовать восстановление экосистемы под Норильском

Третья неделя Большой норильской экспедиции подошла к концу. Исследователи провели сбор образцов зообентоса на реке Далдыкан, а также изучили растительный покров в зоне разлива на ТЭЦ-3. Кроме того, биологи начали исследовать, как проходит восстановление экосистемы на месте аварии под Норильском. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что на месте работает отряд специалистов под руководством директора НИИСХИЭА «Красноярского Научного Центра СО РАН» Зои Янченко. По ее словам, биологи проверяют, насколько экосистемы способны к самовосстановлению, а также оценивают влияние разлива на растительный покров.

«Каждый член экспедиции у нас отрабатывает свою часть: зоологи — зоологическую, ботаники — ботаническую, гидробиологи берут пробы воды. То есть мы все одновременно работаем на тех же самых точках, что и в прошлом году», — рассказала Янченко.

На следующей неделе к исследованиям присоединится отряд «Наземные экосистемы». Специалисты возьмут пробы почвы, донных отложений и растительности вдоль берегов речной системы района. Главными направлениями работы биологов в 2021 году станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты.

Ранее на Таймыре завершился первый этап полевых работ в рамках Большой норильской экспедиции на Таймыре. Исследователи Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) изучили качество воды.

