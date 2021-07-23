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Москвичей предупредили о возвращении жары

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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Москву вернется 30-градусная жара. Потепление придет в столицу в середине следующей недели. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первая половина недели будет солнечная, сухая и теплая, ветер поутихнет до штилевого», — сказал синоптик.

Он предупредил жителей столицы, что температура воздуха в среду, 28 июля, достигнет 32 градусов тепла, что на семь градусов выше климатической нормы.

По словам специалиста, подъем температуры не будет продолжительным, так как с четверга активизируются северо-атлантические циклоны, которые принесут дожди. Температура начнет понижаться до климатической нормы июля 22 — 27 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание в России. Они появятся в ряде регионов России.

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