Синоптик предрек Сочи третий мощный ливень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек Сочи третий мощный ливень. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик отметил, что во вторник, 27 июля, в течение суток в городе ожидается комплекс неблагоприятных явлений. За 12 часов в Сочи выпадет большое количество осадков — 40-50 миллиметров.

Вильфанд сообщил, что при таком темпе осадков вода, которая мгновенно выпадает, сразу попадает в русла рек, в связи с чем на реках региона прогнозируется подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков.

«С чем это связано? Теплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс», — уточнил Вильфанд. Он подчеркнул, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс.

Синоптик добавил, что на юге Краснодарского края такие условия могут быть созданы из-за сочетания трех факторов. Он пояснил, что над Черным морем в летний период образуется ложбина низкого давления, из-за которой в атмосфере возникают вертикальные потоки. Также с запада перемещаются воздушные массы и «утыкаются в горы». Это создает дополнительные условия для усиления циркуляции воздушных потоков в атмосфере. Третий фактор — появление фронтального раздела. В результате создаются условия для выпадения большого количества осадков и ливней.

Вильфанд предупредил, что в подобных сложных условиях, каждый эпизод неблагоприятной погоды становится опасным.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а пляжи закрыли для купания. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как по улицам плывут автомобили. Осадки спровоцировали разлив четырех горных рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. В результате один человек погиб и трое пропали. Отмечается, что все люди, о которых идет речь, находились в одной машине. Один из них смог выбраться из авто, однако не выжил — его тело обнаружили ниже по течению реки рано утром 24 июля.