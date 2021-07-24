В МЧС оценили необходимость эвакуации населения из подтопленного Сочи

В МЧС России оценили необходимость эвакуации населения из Сочи, где прошли мощные ливни и произошли разливы рек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, эвакуация местных жителей из города не требуется. Там пояснили, что произошло подтопление одного участка ФАД А-147 в поселке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. Ситуация с наводнением находится под контролем, отрабатываются точечные заявки от жителей на откачку воды.

Ранее сообщалось, что мощный ливень обрушился на Сочи и затопил несколько районов города. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как по улицам плывут автомобили. Осадки спровоцировали разлив четырех горных рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. По состоянию на 23:33 23 июля ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. В администрации города уточнили, что жертв и разрушений городской инфраструктуры нет.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а на пляжи закрыли для купания.