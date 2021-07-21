В результате наводнения в Китае число жертв выросло до 25 человек

В результате наводнения в городе Чжэнчжоу, китайской провинции Хэнань число жертв выросло до 25 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на администрацию региона.

По заявлениям местных властей, еще семеро числятся пропавшими без вести.

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Ранее в Китае были эвакуированы сотни тысяч граждан. Их переправили в безопасные места. От разрушительных последствий потопа пострадали 36 тысяч человек.

20 июля в китайской провинции Хэнань в течение часа выпало более 200 миллиметров осадков. Администрация города прекратила движение поездов метро, из-за чего составы застряли в тоннелях между станциями. В результате подтопления метро 12 человек погибли.

В регионе введен первый уровень чрезвычайной ситуации. Сильный паводок переполнил реки, что привело к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Некоторые районы остались без электричества и водоснабжения. На данный момент спасатели усиливают противопаводковые меры и помогают пострадавшим. Синоптики предупредили, что непогода продлится еще как минимум сутки.