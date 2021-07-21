Сотни тысяч человек эвакуировали из-за наводнения в Китае

Власти города Чжэнчжоу в Китае эвакуировали сотни тысяч человек из-за сильнейшего наводнения. Об этом сообщает местная газета «Бэйцзин жибао».

По данным издания, более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переправиться в безопасные места. От разрушительных последствий потопа пострадали 36 тысяч человек.

20 июля в китайской провинции Хэнань выпало более 200 миллиметров осадков в течение часа. Города экстренно прекратили движение поездов метро, из-за чего составы застряли в тоннелях между станциями. В результате подтопления метро 12 человек погибли.

Власти ввели в регионе первый уровень чрезвычайной ситуации. Сильный паводок привел к росту уровня воды в реках и к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Некоторые районы остались без электричества и водоснабжения. На данный момент спасатели усиливают противопаводковые меры и помогают пострадавшим. Синоптики предупредили, что непогода продлится еще как минимум сутки.