12 человек стали жертвами наводнения в китайском метро

По меньшей мере, 12 человек погибли и пятеро пострадали в результате наводнения в тоннеле метро в китайском городе Чжэнчжоу, провинции Хэнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных властей, опубликованные в социальной сети Weibo.

Инцидент произошел днем 20 июля. Всего за один час в провинции выпало более 200 миллиметров осадков. Город был вынужден прекратить движение поездов метро, из-за чего поезда застряли прямо в тоннелях между станциями. Очевидцы публиковали в соцсетях видео того, как они выбираются на поверхность прямо вдоль путей.

На кадрах видно, как мощные потоки мутной воды несутся по тоннелям, а люди выстроились вдоль стен и не могут продвинуться к выходу. Всего спасатели эвакуировали 500 человек.

С вечера 20 июля в провинции действует самый высокий, первый уровень чрезвычайной ситуации. Сильный паводок привел к росту уровня воды в реках и к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. Сейчас спасатели усиливают противопаводковые меры.

12 июля из-за продолжительных проливных дождей начались сильные наводнения в Германии. Они унесли жизни 160 человек, общее число пострадавших достигло 670. Более тысячи граждан числятся пропавшими без вести. Повреждены десятки улиц, дома и мосты. Похожие погодные условия настигли Бельгию, Швейцарию, Нидерланды и Польшу.