Мир
 
Последние новости
Путин заявил о неудовлетворенности россиян медпомощью и спросил об этом министра
Лежачий небоскреб вдоль шоссе напомнил москвичам о фашистах 
Австралия вышлет британскую телезвезду за шутки над карантином
Ведущий Первого канала рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях
Захарова сравнила русских и украинцев на картинах Репина
Врач опроверг связь перелома Макгрегора с его травмой перед боем с Порье
Лидер Южной Кореи не поедет на Олимпиаду в Токио из-за обвинений в «мастурбации»
Российская экономика превзошла ожидания
Гигантский крокодил откусил ногу сторожу
Лолита рассказала о попытке заработать на комнату в коммуналке
Новости партнеров
Прослушать новость

В Польше реки вышли из берегов и затопили сотни домов

Перейти в «Мою Ленту»

Из-за сильных дождей на юге Польши несколько рек вышли из берегов и затопили сотни жилых домов и хозяйственных зданий. Об этом сообщает ТАСС. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Карточный домик: Европа».

На кадрах виден критический уровень подтопления в нескольких населенных пунктах. Потоки воды размыли дороги, порывистый ветер сорвал крыши с десятков домов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Наиболее тяжелую ситуацию зарегистрировали в Малопольском и Подкарпатском воеводствах. Ухудшение погодных условий также зафиксировали в Чехии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил пострадавшие регионы, передает The First News. По словам политика, ситуация в воеводствах останется под контролем властей, если погодные условия не ухудшатся. «Мы ознакомились как с текущей метеорологической и гидрологической ситуацией, так и с возможными последствиями проливных дождей и штормов», — отметил он.

12 июля в Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, домов и мостов. Похожие погодные условия настигли Бельгию, Швейцарию и Нидерланды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 160
Захарова выразила соболезнования пострадавшим от наводнения немцам
В Баварии объявлен режим ЧС из-за наводнений
Меркель не нашла в немецком языке слов для описания последствий наводнения