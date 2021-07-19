Захарова выразила соболезнования пострадавшим от наводнения немцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сочувствие и пожелала стойкости пострадавшим от наводнения немцам. Об этом дипломат заявила в своем Telegram-канале.

При этом Захарова напомнила Deutsche Welle об актуальности карикатуры, которую русскоязычная служба издания опубликовала в 2019 году в связи с наводнением в Красноярском крае. Она посоветовала журналистам издания «присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ».

«Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», — заключила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что официально подтвержденное число погибших из-за рекордного наводнения на западе Германии превысило 160 человек.

12 июля на западе и юго-западе Германии начались ливни, вызвавшие наводнение. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт.

