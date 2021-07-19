Две плотины прорвало в Китае

Проливной дождь привел к прорыву двух плотин и затоплению крестьянских угодий в китайском городе Хулубнир, провинция Внутренняя Монголия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 18 июля. Городские власти сообщили о 16 660 пострадавших жителях и затоплении сельскохозяйственных наделов площадью более 21,7 тысячи гектаров. Разрушениям подверглись мосты и транспортная инфраструктура. По различным данным, за сутки в городе выпало от 83 до 223 миллиметров осадков.

Кадры, опубликованные в китайских социальных сетях, демонстрируют, как вода смывает одну из плотин и стремительно разливается по близлежащим полям. Сообщается, что живущие вниз по течению реки люди были оперативно эвакуированы. Объем водохранилищ, сформированных плотинами, в общей сумме достигал 46 миллионов кубических метров.

Министерство водных ресурсов Китая признало, что из более чем 98 тысяч водохранилищ, используемых для регулирования паводков, выработки электроэнергии и облегчения судоходства, 80 процентов построены около 40 лет назад. Некоторые из них представляют угрозу безопасности местного населения. По словам заместителя министра водных ресурсов Вэй Шаньчжуна, из-за нехватки финансовых ресурсов на сегодняшний день оценку безопасности не прошла почти треть функционирующих плотин.

12 июля из-за экстремальных погодных условий в Германии начались наводнения, которые привели к масштабным разрушениям на западе страны. По последним данным, число погибших из-за стихийных бедствий превысило 160 человек. Общее число пострадавших достигло 670. Более тысячи граждан числятся пропавшими без вести. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию, заявила, что «немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений».