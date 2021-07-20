Предсказаны катастрофические последствия изменения климата

Ученые Ньюкаслского университета (Великобритания) и Метеорологического бюро предсказали, что изменение климата приводит к значительному увеличению количества интенсивных, медленно движущихся штормов. Именно такие штормы стали причиной катастрофических наводнений в Германии и Бельгии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты использовали климатические модели высокого разрешения, позволяющие моделировать климат над Европой. Шаг сетки модели равен примерно два километра, что дает высокую детализированность штормовых систем. Они показали, что к концу века медленно движущиеся штормы могут происходить на суше в 14 раз чаще. Именно медленная скорость шторма является причиной экстремального роста количества осадков, что увеличивает риск внезапных наводнений по всей Европе сверх того, что ожидалось на основе предыдущих исследований.

Исследователи пришли к выводу, что медленно распространяющиеся интенсивные ливни станут более частыми к концу века при сценарии RCP8.5 (происходит рост выбросов углекислого газа на протяжении всего века). Серьезные последствия можно ожидать по всей Европе, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов. По словам специалистов, правительства во всем мире слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, и глобальное потепление продолжается быстрыми темпами.