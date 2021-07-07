НАСА предупредило о росте числа потопов

НАСА предупредило об угрозе более частых потопов в 2030-х годах. Об этом говорится на сайте организации.

Ученые пришли к выводу, что в следующем десятилетии оба побережья США столкнутся со стремительным ростом количества затоплений во время приливов. «Сочетание гравитационного притяжения Луны, повышения уровня моря и изменения климата приведет к учащению прибрежных наводнений во всем мире», — уточнили в НАСА.

По пессимистичным прогнозам, затопления в некоторые месяцы будут следовать друг за другом, и жители ряда районов США будут наблюдать их с периодичностью в один-два дня. Это может повлечь за собой разрушение канализационных сливов, а также грозит транспортным параличом, из-за которого пострадает экономика.

6 июля сообщалось, что семь человек, в том числе трое детей, стали жертвами непогоды на краснодарских курортах. В Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ введен режим чрезвычайной ситуации. В зону подтопления попали более 260 жилых домов, власти эвакуировали местных жителей. До этого в еще одном регионе России — Свердловской области — дождь затопил города, села и размыл дамбы, власти организовали эвакуацию жителей.